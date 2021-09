Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò intervengono su quanto sta accadendo a Dayane Mello in Brasile: ecco le loro dure parole (Di sabato 25 settembre 2021) Quello che sta accadendo a Dayane Mello a La Fazenda sta preoccupando tutti i suoi amici in Italia. Dopo le denunce social di Gabriele Parpiglia, questa volta ad intervenire sono state Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi. Dayane sta partecipando alla versione brasiliana de La Fattoria dove ha conosciuto il concorrente Nego Do Borel, accusato di essersi approfittato della fragilità della Mello e di essergli insistentemente vicino da un punto di vista fisico. In molti hanno parlato di molestie e la situazione di Dayane sta davvero preoccupando i suoi fan, sia quelli italiani che quelli brasiliani. La Cannavò, sua grande amica, ha pubblicato una storia su Instagram ed è apparsa molto in apprensione per l’ex ... Leggi su isaechia (Di sabato 25 settembre 2021) Quello che staa La Fazenda sta preoccupando tutti i suoi amici in Italia. Dopo le denunce social di Gabriele Parpiglia, questa volta ad intervenire sono statesta partecipando alla versione brasiliana de La Fattoria dove ha conosciuto il concorrente Nego Do Borel, accusato di essersi approfittato della fragilità dellae di essergli insistentemente vicino da un punto di vista fisico. In molti hanno parlato di molestie e la situazione dista davvero preoccupando i suoi fan, sia quelli italiani che quelli brasiliani. La, sua grande amica, ha pubblicato una storia su Instagram ed è apparsa molto in apprensione per l’ex ...

