Coronavirus | i dati – 3 525 contagi in 24 ore con 357mila tamponi | tasso di positività scende all’1% Altre 50 vittime

(Di sabato 25 settembre 2021) Sono in calo rispetto a ieri i casi diin Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 3.525 le persone risultate positive ai test effettuate, contro le 3.797 di ieri. Un numero che emerge a fronte anche di un numero nettamente maggiore dieffettuati: sono stati ben 357.491 quelli svolti nelle ultime 24 ore, contro i 277mila di ieri., questi, che permettono un netto calo deldiche passa dall’1,4% di ieridi oggi. Stabili invece leche anche oggi sono 50, contro le 52 di ieri. Nell’ultima giornata sono guarite 4.451 persone, numero che permette così una diminuzione degli attualmente positivi nel Paese che calano di 982 e si attestano a 102.574. Di conseguenza, ...

Il bollettino dell'emergenza della Lombardia aggiornato a sabato 25 settembre 2021 . Prosegue senza sosta il lavoro ... La Regione, come di consueto, ha diramato i relativi a morti, ... Sono 3.525 i nuovi casi di registrati nelle ultime 24 ore in Italia rispetto ai 3.797 casi registrati ieri, dato ... Sono questi i che emergono dal bollettino di oggi, sabato 25 settembre ... Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 3.525 casi positivi da coronavirus e 50 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono ...