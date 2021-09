Claudia Mori elogiata dall’uomo più importante della sua vita: “Ti fa alzare…” – FOTO (Di sabato 25 settembre 2021) Lo ha dichiarato lo stesso artista, in un’intervista a Che tempo che fa. Claudia Mori, pseudonimo di Claudia Moroni è una celebre attrice, cantante e produttrice discografica e televisiva, amministratrice… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 25 settembre 2021) Lo ha dichiarato lo stesso artista, in un’intervista a Che tempo che fa., pseudonimo diMoroni è una celebre attrice, cantante e produttrice discografica e televisiva, amministratrice… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

claudia_ciotti : RT @andreapurgatori: 'La trattativa Stato-mafia nel 1992 ci fu ma non è reato'. Assolti Mori, De Donno e Subranni. Non colpevole Dell'Utri.… - ManuQ24916888 : RT @MariaLu91149151: Tipiù: Claudia Mori confessione sull’omosessualità di Rosalinda: “Quando Adriano l’ha scoperto…”. - MariaLu91149151 : Tipiù: Claudia Mori confessione sull’omosessualità di Rosalinda: “Quando Adriano l’ha scoperto…”.… - CobraCo12536397 : Adriano Celentano & Claudia Mori - La Coppia Più Bella Del Mondo - Rai ... - radiolisola : #NowPlaying: Claudia Mori, Adriano Celentano - Non Succedera Piu (Remastered) -