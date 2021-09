“Una cosa brutta”. Chiara Ferragni e Fedez, finalmente parlano: “Roba di famiglia…” (Di venerdì 24 settembre 2021) Alla fine anche loro discutono per cose futili, per questioni di famiglia. Parliamo di Fedez e Chiara Ferragni che in diretta sui social, per il lancio del nuovo brano del rapper milanese, hanno fatto una diretta per i fan. Tutti ricorderanno le foto del settimanale Chi che ha ripreso una litigata piuttosto vivace tra Chiara e Federico. Il magazine di Alfonso Signorini ha parlato addirittura di ‘lacrime e urla’: “Noi vi sveliamo quello che è accaduto davvero sullo yacht. Perché più che un temporale di passaggio questo è un vero uragano”. Aveva scritto ancora Chi: “Lui con la sua rabbia furibonda ha fatto esplodere lei in un lungo pianto. Purtroppo dopo le grida non è tornato il sereno. Nessuna pace immediata tra i due. Fedez si isola e sparisce dai radar, resta in cabina due giorni fino al ritorno a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Alla fine anche loro discutono per cose futili, per questioni di famiglia. Parliamo diche in diretta sui social, per il lancio del nuovo brano del rapper milanese, hanno fatto una diretta per i fan. Tutti ricorderanno le foto del settimanale Chi che ha ripreso una litigata piuttosto vivace trae Federico. Il magazine di Alfonso Signorini ha parlato addirittura di ‘lacrime e urla’: “Noi vi sveliamo quello che è accaduto davvero sullo yacht. Perché più che un temporale di passaggio questo è un vero uragano”. Aveva scritto ancora Chi: “Lui con la sua rabbia furibonda ha fatto esplodere lei in un lungo pianto. Purtroppo dopo le grida non è tornato il sereno. Nessuna pace immediata tra i due.si isola e sparisce dai radar, resta in cabina due giorni fino al ritorno a ...

