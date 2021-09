Senza vaccino 3,25 mln di over 50 . Figliuolo: "In una settimana +32,5% prime dosi" (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 3.249.712 gli italiani over 50 ancora Senza prima dose del vaccino anti-Covid. Si tratta dell?11,7% della popolazione complessiva di questa fascia d’età.È quanto emerge dal report settimanale della struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo. Da inizio campagna sono state effettuate oltre 83,5 milioni di somministrazioni. Il numero dei vaccinati ammonta a oltre 41,7 milioni, pari a oltre il 77,2% della popolazione over 12, mentre il numero di persone che ha ricevuto almeno una somministrazione è di oltre 44,6 milioni, pari a oltre l?82,7%. Tra la popolazione over 80 il 92,55% ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid (era il 92,35% la scorsa settimana): in questa fascia d’età sono 4.223.086 gli immunizzati, su una platea di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 3.249.712 gli italiani50 ancoraprima dose delanti-Covid. Si tratta dell?11,7% della popolazione complessiva di questa fascia d’età.È quanto emerge dal reportle della struttura commissariale del generale Francesco. Da inizio campagna sono state effettuate oltre 83,5 milioni di somministrazioni. Il numero dei vaccinati ammonta a oltre 41,7 milioni, pari a oltre il 77,2% della popolazione12, mentre il numero di persone che ha ricevuto almeno una somministrazione è di oltre 44,6 milioni, pari a oltre l?82,7%. Tra la popolazione80 il 92,55% ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid (era il 92,35% la scorsa): in questa fascia d’età sono 4.223.086 gli immunizzati, su una platea di ...

