Napoli | assolti i fratelli del senatore di Forza Italia Luigi Cesaro dall’accusa di concorso esterno Aniello condannato per falso

(Di venerdì 24 settembre 2021) Due anni di carcere e due anni di arresti domiciliari conclusi nel maggio scorso hanno preceduto la sentenza nei confronti die Raffaele, iimprenditori deldi. Ed è una sentenza clamorosa: il Tribunale diNord – presidente Francesco Chiaromonte, giudici a latere Marinatano e Luca Rossetti – li hadalle accuse diin associazione camorristica, di aver stretto un’intesa con il clan Polverino intorno ai 40 milioni di euro di investimenti per il piano di insediamento produttivo di Marano, città in provincia di. “Perché il fatto non sussiste”, si legge ...

... di cui i primi due anni in carcere", ricorda l'avvocato Maiello che aggiunge: "Prendiamo atto, con grande soddisfazione, che il Tribunale diNord ha certificato la contrarietà ai fatti di un'...... in forza al tribunalenord, ha invece condannato l'imprenditore maranese Antonio Di Guida e il tecnico Oliviero Giannella , rispettivamente ad anni 7 di reclusione e anni 10., infine, ...Il Tribunale ha assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, «perché il fatto non sussiste», Aniello e Raffaele Cesaro.Gli imprenditori Aniello e Raffaele Cesaro, fratelli del senatore Luigi Cesaro, sono stati assolti dall’accusa di concorso esterno in ...