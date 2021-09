Le tentazioni di N°21

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 settembre 2021) La magia è di nuovo protagonista della passerella, non perché letteralmente le sfilate tornano a essere in maggior parte fisiche e in presenza, mi riferisco a quell'atmosfera effimera e glamour che solo un maestro di femminilità ed eleganza contemporanea come Alessandro dell'Acqua sa creare. La collezione è una sublimazione dell'estetica contemporanea pur contemplando tutti quelli che sono i codici di stile da sempre cari allo stilista: il color carne, le piume e le trasparenze, i ricami, la maglieria e il minimalismo concettuale. Per la prossima estateesplora tecniche artigianali e linguaggi della forma, sperimenta abbinamenti nuovi e accostamenti inaspettati. «Non ho mai pensato che cedere a una tentazione significasse fare qualcosa che non si dovrebbe. Al contrario, ho sempre legato il suo significato alla sperimentazione di cose nuove perché per me è un modo ...