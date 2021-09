Formazione | Cvc Capital Partners acquista università online Pegaso

(Di venerdì 24 settembre 2021) Milano, 24 set. (Adnkronos) - Il fondo di private equity Cvce l'imprenditore Danilo Iervolino hanno raggiunto un accordo per la cessione al fondo di Wversity, holding in cui confluiscono le attività e le partecipazioni di Iervolino nel settore education, tra le quali l', l'Mercatorum e Certipass. Iervolino, che ha fondato l'telematicanel 2006, resterà nel consiglio di amministrazione della società con il ruolo di presidente. Il ceo sarà Fabio Vaccarono che lascia la carica di vice presidente di Google e managing director di Google Italy.

