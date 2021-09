F1 | Valtteri Bottas | “Ottimo feeling con la vettura | sin dal primo giro! Possiamo ancora migliorare…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 settembre 2021) Quando sbarca sulle sponde del Mar Nero,si trasforma. Il finlandese ha, infatti, letteralmente dominato le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2021. Sul tracciato di Sochi, sul quale il nativo di Nastola ha già vinto in due occasioni in carriera, l’ultima proprio nel 2020, il numero 77 della Mercedes ha davvero impressionato. Miglior tempo in entrambi i turni e, nel corso della FP2, passo gara veramente scintillante, con numerose tornate sotto il muro dell’1:40. Come si poteva immaginare, la W12 ha iniziato alla grande in questo vero e proprio “feudo” della Mercedes, che vi ha vinto tutti i sette Gran Premi disputati. Le Frecce Nere sono dominanti nel T1 (il settore più veloce), nel quale rifilano almeno 2-3 decimi a tutti, quindi si difendono (alla grande) negli ...