Covid, il monitoraggio settimanale: non si vede l’effetto scuola, calano tutti gli indici dei contagi (Di venerdì 24 settembre 2021) Continuano a calare i casi di Covid-19, segnando un -14,9% in una settimana, così come calano ulteriormente ricoveri e terapie intensive. Si mantengono stabili i decessi Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 24 settembre 2021) Continuano a calare i casi di-19, segnando un -14,9% in una settimana, così comeulteriormente ricoveri e terapie intensive. Si mantengono stabili i decessi

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, bozza di monitoraggio: scende l'incidenza da 54 a 45 e Rt da 0,85 a 0,82. In lieve diminuzione i ricoveri. P… - repubblica : Coronavirus, monitoraggio Fondazione Gimbe: decessi e contagi in calo, quasi tutti i ricoverati per Covid sono no v… - giornalemolise : #Covid: #Molise migliora ancora e passa da rischio moderato a basso - - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Covid, monitoraggio Iss: scendono l’incidenza dei casi e l’indice Rt. In calo anche i ricoveri in intensiva e negli al… - fisco24_info : Covid oggi Italia, nessuna regione a rischio alto: I dati del monitoraggio Iss: solo la Sicilia con parametri sopra… -