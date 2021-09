Ciclismo | Mondiali 2021 | le quote dei bookmakers per le scommesse Van Aert e Van der Poel favoriti | Colbrelli a 15

(Di venerdì 24 settembre 2021) Cresce l’attesa per la prova in linea deidiin programma domenica. La gara su un percorso decisamente ostico, tutta in terra belga, di 268,3 chilometri da Anversa a Lovanio richiederà ai ciclisti un grandissimo sforzo fisico oltre che una eccellente lettura tattica. Il principale favorito per il titolo iridato è Wout van. Il ciclista belga ha le caratteristiche ideali per primeggiare su un percorso simile e i, infatti, pagano il suo successo a 3. Una quota che dimostra in maniera palese quanto le agenzie dicredano nel trionfo del ciclista della Jumbo Visma. A contendergli il trionfo, secondo i, potrebbe essere proprio il connazionale Mathieu van derquotato a 7.50. Vestiranno il ruolo di outsider Julian ...

Advertising

Coninews : PODIOOOOOO! ?????? Ai Mondiali di ciclismo su strada Edoardo Affini, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Marta Cavalli, El… - Palazzo_Chigi : Dopo lo straordinario #EuroRoad2021 di Trento, i Mondiali di ciclismo su strada si aprono al meglio con la vittoria… - sportface2016 : +++Mondiali #ciclismo, Filippo #Ganna show: è orooooooooooo nella prova a cronometro, si conferma campione del mondo+++ - legenrehumain : RT @Marco_dreams: Un mondo strano… per usare un eufemismo. Ieri Ruanda: Paul Rusesabagina, che salvò dal genocidio più di 1.000 persone n… - infoitsport : PERCORSO Mondiali ciclismo 2021, prova femminile Elite: altimetria e salite corsa in linea -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Mondiali

'Sono contento della squadra perché è forte e sono tutti in forma. Sappiamo che il Belgio è supersonico e anche altre nazionali hanno grandi campioni ma noi su un percorso del genere possiamo dire la ...Anche i padroni di casa del Belgio hanno davvero tante frecce nella faretra, dal campione d'Europa Thibau Nys al velocissimo Arnaud De Lie, passando per passisti veloci di rango come Florian ...Cresce l’attesa per la prova in linea dei Mondiali di ciclismo in programma domenica. La gara su un percorso decisamente ostico, tutta in terra belga, di 268,3 chilometri da Anversa a Lovanio ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della prova in linea degli juniores uomini ai Mondiali di ciclismo su strada 2021. Si comincia con le gare più spetta ...