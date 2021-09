Pfizer, non solo vaccino: in arrivo la pillola anti-Covid (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Potrebbe arrivare in tempi stretti la pillola anti-Covid da assumersi al manifestarsi dei primi sintomi, oppure come prevenzione in caso di contatti con positivi. A produrla sarà il colosso statunitense Pfizer, già produttore del vaccino. Una nuova freccia nell’arco alla lotta al Covid che punta a coinvolgere la platea di quanti temono il vaccino e potrebbe rappresentare la spallata finale alla pandemia. Il farmaco, inibitore della proteasi, si chiama Ritonavir ed è già stato utilizzato nel trattamento dell’Hiv. Il 26 novembre dovrebbero essere presentati i primi risultati alla Fda, l’agenzia del farmaco Usa. Poi, l’8 aprile, saranno consegnati i dati definitivi. Oltre un migliaio gli adulti che aderiscono alla sperimentazione dopo aver ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Potrebbe arrivare in tempi stretti lada assumersi al manifestarsi dei primi sintomi, oppure come prevenzione in caso di contatti con positivi. A produrla sarà il colosso statunitense, già produttore del. Una nuova freccia nell’arco alla lotta alche punta a coinvolgere la platea di qutemono ile potrebbe rappresentare la spallata finale alla pandemia. Il farmaco, inibitore della proteasi, si chiama Ritonavir ed è già stato utilizzato nel trattamento dell’Hiv. Il 26 novembre dovrebbero essere presentati i primi risultati alla Fda, l’agenzia del farmaco Usa. Poi, l’8 aprile, saranno consegnati i dati definitivi. Oltre un migliaio gli adulti che aderiscono alla sperimentazione dopo aver ...

