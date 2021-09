Netflix acquisisce la Roald Dahl Story Company: cosa significa per il futuro dello streaming? (Di giovedì 23 settembre 2021) Scartando una barretta di cioccolato Wonka Netflix ha trovato il suo biglietto dorato: è notizia di ieri, infatti, che lo streaming americano ha acquisito la Roald Dahl Story Company, ovvero la società che detiene i diritti delle opere del grande autore di storie per bambini. Le due realtà avevano stretto un primo accordo nel 2018, con l’intenzione di portare sullo schermo adattamenti animati di 16 titoli dello scrittore: finora in cantiere ci sono la serie di Taika Waititi e Phil Johnston tratta da Charlie e la fabbrica di cioccolato e una nuova versione di Matilda in versione musical per Sony. Ora però Netflix avrà accesso illimitato a tutte le properties dello scrittore britannico con l’intenzione primaria di creare un universo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 settembre 2021) Scartando una barretta di cioccolato Wonkaha trovato il suo biglietto dorato: è notizia di ieri, infatti, che loamericano ha acquisito la, ovvero la società che detiene i diritti delle opere del grande autore di storie per bambini. Le due realtà avevano stretto un primo accordo nel 2018, con l’intenzione di portare sullo schermo adattamenti animati di 16 titoliscrittore: finora in cantiere ci sono la serie di Taika Waititi e Phil Johnston tratta da Charlie e la fabbrica di cioccolato e una nuova versione di Matilda in versione musical per Sony. Ora peròavrà accesso illimitato a tutte le propertiesscrittore britannico con l’intenzione primaria di creare un universo ...

