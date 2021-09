Marelli annuncia 1 500 licenziamenti e rafforza la produzione in Cina

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set – L’ex Magneti, attualmente Magneti Corp, pianifica 1.500a livello globale. Il celebre produttore di ricambi e accessori per auto, stando a quanto riferito da Bloomberg, sta pianificando un’azienda “più snella” vista la carenza di componenti in questo periodo di crisi mondiale. Di conseguenza punta a licenziare il 7,5% dei suoi dipendenti. Il tutto si evince dalla lettere che l’amministratore delegato della multinazionale, Bdea Bolzenius, ha inviato ai lavoratori., trae attività inMa non è tutto, perché laha deciso al contempo dire le proprie attività in. L’ormai ex azienda leader italiana nella componentistica automotive – fondata nel 1919 – è stata venduta tre ...

