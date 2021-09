Eutanasia legale, le firme per il referendum sono più di un milione. Associazione Coscioni: “Unica via per l’autodeterminazione” (Di giovedì 23 settembre 2021) sono più di un milione gli italiani che hanno sottoscritto il referendum Eutanasia legale, a due settimane dalla consegna delle firme in Corte di Cassazione, prevista l’8 ottobre. L’obiettivo delle 500mila firme necessarie per il deposito è stato dunque raddoppiato, come si legge nel comUnicato ufficiale del comitato promotore. sono 640.621 le firme cartacee raccolte ai tavoli in tutta Italia e 372.000 quelle online, tramite firma digitale. Lo annuncia Filomena Gallo, Segretario dell’Associazione Luca Coscioni. È stata completata la certificazione della soglia minima richiesta da consegnare in Cassazione: sono infatti 513.540 le firme già corredate di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021)più di ungli italiani che hanno sottoscritto il, a due settimane dalla consegna dellein Corte di Cassazione, prevista l’8 ottobre. L’obiettivo delle 500milanecessarie per il deposito è stato dunque raddoppiato, come si legge nel comto ufficiale del comitato promotore.640.621 lecartacee raccolte ai tavoli in tutta Italia e 372.000 quelle online, tramite firma digitale. Lo annuncia Filomena Gallo, Segretario dell’Luca. È stata completata la certificazione della soglia minima richiesta da consegnare in Cassazione:infatti 513.540 legià corredate di ...

