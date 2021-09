Denise Pipitone, l’ex pm e l’incubo che la perseguita: è polemica sui social e non solo (Di giovedì 23 settembre 2021) Un caso che nel corso del tempo ha veramente suscitato svariati punti di vista e dibattiti. Ma c’è una persona in particolare che forse ne parla troppo. Conosciamo tutti purtroppo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 23 settembre 2021) Un caso che nel corso del tempo ha veramente suscitato svariati punti di vista e dibattiti. Ma c’è una persona in particolare che forse ne parla troppo. Conosciamo tutti purtroppo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

lunaticdeb : RT @fanpage: #Chilhavisto, si torna sul caso di Denise Pipitone, verso l'archiviazione per Anna Corona - fanpage : #Chilhavisto, si torna sul caso di Denise Pipitone, verso l'archiviazione per Anna Corona - alessan95270430 : RT @BabyLama007: Qualcuno mi spiega perché nel caso di Denise Pipitone, ancora nel 2021, non si riesca a comprendere bene la voce nelle int… - blogcupoftea : Denise Pipitone: tra le intercettazioni considerate sempre inattendibili e la situazione di 'Asparino'… - giornalettismo : I #chilhavisters si dicono esausti del caso #DenisePipitone. Cosa hanno detto e come la prenderà la trasmissione d… -