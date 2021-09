Ciclismo | Cassani e gli azzurri in ricognizione sul percorso dei Mondiali | “5 strappi insidiosi Se piove è complicato”

(Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo quattro giornate consecutive riservate alle cronometro, quest’oggi nelle Fiandre è andata in scena l’unico giorno di pausa dei Campionatidisu strada 2021. Da domani si tornerà a fare sul serio con lo svolgimento di tutte le corse in linea, che culmineranno domenica 26 settembre con l’attesissima gara maschile degli Elite. La Nazionale italiana ha sfruttato al meglio la giornata di riposo per testare iliridato con una lunga sessione di allenamento. “difficile e tecnico, con tante curve e in cui bisogna rilanciare di continuo. Se dovesse esserci il vento di oggi sarà, così come con la pioggia. Non ci sono grandi salite, ma 5”, le impressioni del CT Davide. “Sono contento ...

sa benissimo che la formazione World Tour è un punto di arrivo e quindi la conseguenza di un'academy che funzioni. Davide è una persona coerente che ha sempre portato avanti idee e progetti ...Per come sta andando ilitaliano, mi auguro che nel giro di 2 - 3 anni possa nascere, perché sarebbe un punto di arrivo per tanti giovani, quindi fondamentale per la crescita del movimento '.Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021: analisi favoriti gara in linea uomini Elite. by Mattia Pagano. Sonny Colbrelli - Foto Jérémy-Günther-Heinz Jähnick CC BY-SA 3.0. L’edizione 2021 dei Mondiali di ciclis ...“Abbiamo bisogno di una squadra World Tour Davide Cassani si appresta a vivere il suo ultimo Mondiale da commissario tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo. Fra 2-3 anni secondo me sarà in grado ...