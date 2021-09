Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2021 ore 15:30 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Viabilità DEL 22 SETTEMBRE 2021 ORE 15.20 CLAUDIO GINA PANDOLFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO RESTA CHIUSA AL TRAFFICO LA CASILINA, PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA PROVINCIALE CARCHITTI. SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA LA REGIONALE DI FIUGGI CI SPOSTIAMO SULLA VIA BRACCIANENSE, DOVE PER UN ALTRO INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA TRAGLIATELLA, NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO ANULARE DI Roma, ALTRO INCIDNETE CODE IN ESTERNA E IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA ENNESIMO INCIDENTE RESTA CHIUSA VIA DI BOCCEA, IN PROSSIMITA’ DI VIA VERNANTE SONO ATTIVE LE DEVIAZIONI PER I BUS DI ZONA UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA LE ALTRE NOTIZIE IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, SERVIZIO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 settembre 2021)DEL 22 SETTEMBREORE 15.20 CLAUDIO GINA PANDOLFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO RESTA CHIUSA AL TRAFFICO LA CASILINA, PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA PROVINCIALE CARCHITTI. SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA LA REGIONALE DI FIUGGI CI SPOSTIAMO SULLA VIA BRACCIANENSE, DOVE PER UN ALTRO INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA TRAGLIATELLA, NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO ANULARE DI, ALTRO INCIDNETE CODE IN ESTERNA E IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA ENNESIMO INCIDENTE RESTA CHIUSA VIA DI BOCCEA, IN PROSSIMITA’ DI VIA VERNANTE SONO ATTIVE LE DEVIAZIONI PER I BUS DI ZONA UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA LE ALTRE NOTIZIE IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, SERVIZIO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Comunali Roma, Calenda - Gualtieri - Michetti - Raggi: i candidati sindaco a confronto al Messaggero. Rifiuti, buche e fondi per Roma i temi forti Raggi 'Abbiamo rifatto in 5 anni 800 chilometri di viabilità. I Municipi sono stati finanziati con ... In giunta sceglierò i migliori e i più bravi per dare una squadra all'altezza di Roma. La renderò ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22 - 09 - 2021 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 22 SETTEMBRE 2021 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ. BUS ATTIVI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 7:00 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Raggi 'Abbiamo rifatto in 5 anni 800 chilometri di. I Municipi sono stati finanziati con ... In giunta sceglierò i migliori e i più bravi per dare una squadra all'altezza di. La renderò ...DEL 22 SETTEMBRE 2021 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... IN COLLABORAZIONE CON ATAC ESERVIZI PER LA MOBILITÀ. BUS ATTIVI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 7:00 ...