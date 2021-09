Se Roma da «caput mundi» a città dei cinghiali (Di martedì 21 settembre 2021) Roma caput immundi. Dove la campagna elettorale si è trasformata in un gigantesco Romanzo fantasy, una mostra degli orrori, un circo Orfei dove mancano solo pitoni ed elefanti, e poi lo zoo è servito. L'ultima scena strabiliante, di cui possiamo vedere testimonianza video, è lo sciame di cinghiali che ha paralizzato il traffico di via Trionfale. Non uno, ma un'intera famiglia di bestioni zannati che costeggiano la fila di automobili, con la tranquillità di chi si sente a casa sua. Ecco, l'impressione è che il cinghiale a Roma abbia preso la residenza: ormai gli animali selvaggi camminano sul selciato millenario a testa alta, senza paura, sono le nuove truppe d'occupazione della capitale. Ci siamo abituati a vederli non soltanto nelle zone periferiche: ormai transitano davanti alle ... Leggi su panorama (Di martedì 21 settembre 2021)im. Dove la campagna elettorale si è trasformata in un gigantesconzo fantasy, una mostra degli orrori, un circo Orfei dove mancano solo pitoni ed elefanti, e poi lo zoo è servito. L'ultima scena strabiliante, di cui possiamo vedere testimonianza video, è lo sciame diche ha paralizzato il traffico di via Trionfale. Non uno, ma un'intera famiglia di bestioni zannati che costeggiano la fila di automobili, con la tranquillità di chi si sente a casa sua. Ecco, l'impressione è che il cinghiale aabbia preso la residenza: ormai gli animali selvaggi camminano sul selciato millenario a testa alta, senza paura, sono le nuove truppe d'occupazione della capitale. Ci siamo abituati a vederli non soltanto nelle zone periferiche: ormai transitano davanti alle ...

