Costanzo | «Vorrei che Totti e la Roma non si dimenticassero»

(Di martedì 21 settembre 2021) Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Maurizioha parlato del rapporto trae laMaurizio, responsabile delle strategie di comunicazione della, ha parlato del rapporto trae il club giallorosso. Queste le sue parole sulle colonne del Corriere dello Sport: «Non so quali siano i rapporti frae lamache lanon dimenticassee chenon dimenticasse la. E glielo scrivo con l’affetto che mi lega a lui, da sempre». L'articolo proviene da Calcio News 24.

