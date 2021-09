Udinese-Napoli 0-4, Gotti: “Complimenti a loro, partita decisa dagli episodi” (Di lunedì 20 settembre 2021) “Complimenti al Napoli per il gioco espresso. Gli episodi iniziali hanno indirizzato la partita e hanno fatto venir fuori la loro forza e qualità. Le reti sono condite da ingenuità”. Lo ha detto l’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Napoli nel posticipo della quarta giornata di Serie A. “Vogliamo fare il nostro campionato e fare tesoro di tutti i passaggi della stagione – ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Oggi ho voluto concedere minutaggio ai ragazzi più giovani perché tra due giorni abbiamo una sfida da affrontare a testa alta e con lo stesso piglio in avvio di oggi”. L’Udinese è a sette punti e nella parte sinistra della classifica: “Siamo alla quarta giornata di un ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) “alper il gioco espresso. Gliiniziali hanno indirizzato lae hanno fatto venir fuori laforza e qualità. Le reti sono condite da ingenuità”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Lucadopo la pesante sconfitta per 4-0 contro ilnel posticipo della quarta giornata di Serie A. “Vogliamo fare il nostro campionato e fare tesoro di tutti i passaggi della stagione – ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Oggi ho voluto concedere minutaggio ai ragazzi più giovani perché tra due giorni abbiamo una sfida da affrontare a testa alta e con lo stesso piglio in avvio di oggi”. L’è a sette punti e nella parte sinistra della classifica: “Siamo alla quarta giornata di un ...

Advertising

Udinese_1896 : Scendiamo in campo così?? ••• Our starting XI to face #Napoli?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #WeAreCalcio #SerieATIM… - Udinese_1896 : #UdineseNapoli 0-4 Si chiude qui la sfida tra Udinese e Napoli. Primo stop stagionale per i bianconeri #ForzaUdinese ???? - UEFAcom_it : Il Napoli supera 4-0 l'Udinese e vola in testa alla Serie A ?? #UEL | @sscnapoli - napolipiucom : Udinese-Napoli, Spalletti: 'La squadra sa quello che deve fare. Arrivano segnali importanti. Il nostro riferimento… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Le parole del tecnico dei #friuliani dopo la sconfitta in casa contro il #Napoli. -