Superlega: ultimatum dal Tribunale di Madrid per annullare le sanzioni ai club (Di lunedì 20 settembre 2021) Ennesimo ultimatum all’Uefa da parte del Tribunale di Madrid per quanto riguarda la questione Superlega. Secondo quanto riportato da Marca, il 17esimo Tribunale Commerciale di Madrid, nella persona del giudice Manuel Ruiz de Lara, ha dato ordine alla Federcalcio europea di annullare le sanzioni per la Superlega nel giro dei prossimi cinque giorni. Lo stesso Tribunale, lo scorso luglio, aveva ordinato di “annullare, archiviare e chiudere i procedimenti disciplinari avviati contro Real Madrid, Juventus e Barcellona“ e di “porre fine al procedimento legale avviato contro la Superlega e alla sanzione di 100 milioni di euro in caso di mancato rispetto degli impegni ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Ennesimoall’Uefa da parte deldiper quanto riguarda la questione. Secondo quanto riportato da Marca, il 17esimoCommerciale di, nella persona del giudice Manuel Ruiz de Lara, ha dato ordine alla Federcalcio europea dileper lanel giro dei prossimi cinque giorni. Lo stesso, lo scorso luglio, aveva ordinato di “, archiviare e chiudere i procedimenti disciplinari avviati contro Real, Juventus e Barcellona“ e di “porre fine al procedimento legale avviato contro lae alla sanzione di 100 milioni di euro in caso di mancato rispetto degli impegni ...

Advertising

Torex1979 : RT @CalcioFinanza: Dal Tribunale di Madrid ultimatum all’Uefa per annullare le sanzioni ai club per la Superlega - SilviaPrato1 : RT @CalcioFinanza: Dal Tribunale di Madrid ultimatum all’Uefa per annullare le sanzioni ai club per la Superlega - MarcoBeltrami79 : Ultimatum a Ceferin sulla Superlega: a processo se non annulla le sanzioni a Juve, Real e Barça #superlega… - sportface2016 : #Superlega: ultimatum dal #TribunalediMadrid per annullare le sanzioni ai club - MondoBN : SUPERLEGA, Altro ultimatum del tribunale di Madrid alla -