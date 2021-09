Soleil Sorge | dramma al GF VIP | il ricordo è devastante

Leggi su ck12

(Di lunedì 20 settembre 2021), ricorda il suo fidanzato scomparso in maniera improvvisa a causa di un overdose, la quale è stata fatale per lui. (screenshot video)Nella casa del Grande Fratello Vip la modella e influencer sta facendo i conti con il suoi “fidanzato” Gianmaria Antinolfi, prima di lui ce ne sono stati molti altri. Durante una confessione intima con le sue compagne d’avventura, la modella ha ricordato il suo primo ragazzo, si chiamava Kevin, i due sono rimasti insieme per un anno e mezzo proprio quando erano ragazzi e molto più giovani. Qualche mese dopo i due si sono lasciati, il ragazzo ebbe una overdose fatale, infatti la modella ha dichiarato alle sue compagne d’avventura che quando le comunicarono che il suo ex era morto, ormai i due si erano lasciati da qualche settimana. Dopo circa un anno e mezzo d’amore lei amava ancora Kevin, ...