Pussetto a Dazn | Sappiamo chi affrontiamo | ma noi siamo una grande squadra!

(Di lunedì 20 settembre 2021) A pochi minuti dall'inizio del match Udinese-Napoli, Ignacioè intervenuto ai microfoni di. Di seguito quanto evidenziato: "Pensavamo di cominciare bene il campionato, era il nostro obiettivo. Contro la Juve era una partita difficile, ma abbiamo ottenuto unrisultato. Oggi sarà unaserata, speriamo bene". Su cosa avete lavorato in particolare per la sfida contro il Napoli? "Pensolo a giocare bene,una squadra che non aspetta cosa faccia l'avversario, ma l'importante è giocare bene noi. Il Napoli è unasquadra". Questa è la tua stagione? "Spero di sì, l'anno scorso ci fu l'infortunio. Spero di continuare su questa strada e lavorare con la squadra così".

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'attaccante dell'Udinese Ignacio Pussetto ha analizzato la sfida di stasera contro il Napoli che chiuderà la quarta giornata di Serie A: "Noi pensavamo di cominciare ..."
Ignacio Pussetto, attaccante dell'Udinese, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn ...