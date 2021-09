Emiliano nel M5s? Conte: "Chi aderisce alla carta dei valori è ben accetto" (Di lunedì 20 settembre 2021) E se non fosse soltanto una battuta, come ha detto Giuseppe Conte? Se davvero Michele Emiliano entrasse nel Movimento 5 stelle? D'altra parte l'intesa tra il governatore della Puglia e i grillini è evidente e, ormai, di lungo corso. Dalla Xylella al Tap, sino all'ultimo caso di Nardò, in questi anni i punti d'incontro tra l'ex magistrato e il M5s sono tantissimi. E poi, come ha sottolineato l'ex premier, "sono aperte le nuove iscrizioni al M5s per chi sposa la carta dei principi e dei valori". Il requisito per entrare è semplice: "Chiunque li condivide è ben accetto, siamo una comunità aperta". Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 settembre 2021) E se non fosse soltanto una battuta, come ha detto Giuseppe? Se davvero Micheleentrasse nel Movimento 5 stelle? D'altra parte l'intesa tra il governatore della Puglia e i grillini è evidente e, ormai, di lungo corso. DXylella al Tap, sino all'ultimo caso di Nardò, in questi anni i punti d'incontro tra l'ex magistrato e ilsono tantissimi. E poi, come ha sottolineato l'ex premier, "sono aperte le nuove iscrizioni alper chi sposa ladei principi e dei". Il requisito per entrare è semplice: "Chiunque li condivide è ben, siamo una comunità aperta".

Advertising

stormi1904 : RT @ardigiorgio: Nel feudo di Emiliano e ciccio boccia. Chi l’avrebbe mai detto - GaetanoGorgoni : #amministrative2021 Giuseppe Conte nel Salento, l’abbraccio di #M5S al #Pd e agli uomini di Emiliano. L’apertura a… - AnsaPuglia : Medimex torna a Taranto nel 2022, Emiliano 'sede principale'. Quest'anno edizione ibrida, in presenza e in streamin… - BrunaGueze : RT @tartaro7: Ti serve una vaschetta? Basta entrare un momento nel tuo programma 3D, poi te la stampi. Fosse sempre così la vita: Hai un p… - Trmtv : Taranto, il Medimex torna nel 2022. Emiliano: “Ripartiamo da Taranto, sognando in grande” -