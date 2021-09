Mourinho: 'Non abbiamo giocato bene, non ci siamo adattati al Verona' (Di domenica 19 settembre 2021) ROMA - Prima sconfitta per la Roma, la squadra di Mourinho ha perso al Bentegodi 3 - 2 contro il Verona di Tudor. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Pellegrini, la squadra di casa è riuscita a ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 settembre 2021) ROMA - Prima sconfitta per la Roma, la squadra diha perso al Bentegodi 3 - 2 contro ildi Tudor. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Pellegrini, la squadra di casa è riuscita a ...

Advertising

OfficialASRoma : 'Sono stato un bugiardo a dire per tutta la settimana che questa non era una partita speciale per me'. 'E la parti… - angelomangiante : Non solo per la vena di fuori alla De Rossi. Ma per temperamento e carattere Gianluca Mancini è l'immagine oggi de… - fettonejr : @PinoVaccaro77 @OfficialASRoma Ci sta ma non me l'aspetto da una squadra di Mourinho in quella modalità. Giochi con… - Lucatt_ : RT @GoalItalia: #VeronaRoma, Mourinho non fa drammi ??? - ginolat76 : RT @RiccardoValoti: L'Hellas ha meritato, ma sono rimasto molto colpito dalla sottile maestria con la quale Maresca lì ha 'accompagnati' il… -