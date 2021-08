Una coltellata al petto | 34enne muore tra le braccia della moglie La scena davanti alle figlie di 5 e 2 anni

(Di lunedì 9 agosto 2021) Unè stato ucciso a Bergamo da un 19enne a coltellate. La vicenda è avvenuta attorno13 a Bergamo, in via Novelli, vicino alla stazione ferroviaria. La vittima è un cittadino tunisino residente a Terno d’Isola, Marouan Tayari, 34, morto tra ledi cinque e due. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo stava passeggiando con la famiglia quando ha avuto una discussione per futili motivi con il 20enne. Sembra che Marouan abbia urtato accidentalmente ...

Advertising

antoniodimuzio0 : @matteosalvinimi Un tuo orgoglioso italiano ha ucciso con una coltellata al cuore un uomo,non nato in Italia ma reg… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Un ragazzo straniero di 36 anni è stato aggredito la scorsa notte ad #Imperia. Dalle prime ricostruzioni il giovane, di n… - Amelie92660856 : @matteosalvinimi Pensavo di trovare il post del 34 tunisino, ucciso, per futili motivi, a Bergamo con una coltellat… - AppostaMi : Ragazzo tunisino ucciso di fronte alla moglie e due figlie con una coltellata al cuore da un ragazzo ventenne di Be… - simosimotw : RT @saveriolakadima: -

Ultime Notizie dalla rete : Una coltellata

L'Eco di Bergamo

Ammazzato davanti alla moglie e alle sue due bambine, Marouen Tayari 34 anni, di origini tunisine da anni regolarmente in Italia, colpito conin pieno petto mentre cerca di proteggere ...E' ancora avvolto dalla nebbia più fitta, l'omicidio di Raphael Coen , un settantaquattrenne trovato morto, conin pieno cuore nell'androne del palazzo dove viveva in via Lanciani . In ...Stampa Rissa e coltellate nella “movida”: giovane grave – come titola, in apertura della prima pagina, l’edizione odierna del quotidiano “La Città” – in Rianimazione. Notte di violenza a Salerno: il 3 ...Paura in un resort pieno di turisti in Puglia, dove due uomini hanno fatto irruzione a mano armata e hanno puntato una pistola contro i villeggianti. La ...