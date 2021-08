Rivolta in spiaggia contro Speranza, "stiamo qui una settimana": il ministro "chiudi-tutto" sotto assedio | Guarda (Di lunedì 9 agosto 2021) Una manifestazione in spiaggia per chiedere un incontro al ministro della Salute, Roberto Speranza. L'hanno improvvisata ieri a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, dove il ministro è in vacanza con la famiglia, gestori di discoteche che hanno anche diffuso in rete un video nel quale chiedono il motivo per cui i ristoranti possono restare aperti con l'obbligo di green pass mentre le discoteche devono ancora restare chiuse. "Siamo venuti a dare il benvenuto al ministro Speranza", ha spiegato Antonio Degortes, gestore della Capannina a Castiglione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 agosto 2021) Una manifestazione inper chiedere un inaldella Salute, Roberto. L'hanno improvvisata ieri a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, dove ilè in vacanza con la famiglia, gestori di discoteche che hanno anche diffuso in rete un video nel quale chiedono il motivo per cui i ristoranti possono restare aperti con l'obbligo di green pass mentre le discoteche devono ancora restare chiuse. "Siamo venuti a dare il benvenuto al", ha spiegato Antonio Degortes, gestore della Capannina a Castiglione ...

Advertising

Libero_official : A Castiglione della Pescaia, la rivolta dei gestori di discoteche contro #Speranza: 'Pronti a restare qui fino a qu… - NoiTv : “Vaccini in spiaggia”, scatta l’iniziativa della Regione rivolta ai giovani - Il_Populista_ : E aspettiamo che tra poco servirà per votare, così avranno completato il loro obiettivo. Siamo all ultima spiaggia,… - ekuonews : Cantieri a Cologna Spiaggia in piena stagione turistica: cittadini in rivolta - MarinaTorossi : RT @MarinaTorossi: Ecco dove vorrei vivere, su qualche dimenticata striscia di spiaggia sabbiosa, la schiena alla terra, la faccia rivolta… -