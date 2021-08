L’immaginazione creativa ci permette di sovvertire le profonde gerarchie etniche della società

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 9 agosto 2021) Essere asiatico-americana (o asiatico-qualunque-cosa) in Occidente significa vivere il paradosso di essere invisibili proprio mentre si spicca per differenza. Si tratta, peraltro, di una categoria “etnica” molto ampia. All’interno di questa definizione un gran numero di nazionalità, popoli, classi, culture, storie, comunità e linguaggi differenti tra loro devono competere per ottenere riconoscimento. La costruzione dell’identità di una singola persona può variare sulla base dell’esperienza personale, ma è sempre vincolata alle, che si basano a loro volta su credenze ...