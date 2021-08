Heather Parisi contro i vaccini: la sua critica è durissima (Di domenica 8 agosto 2021) Heather Parisi, parla di vaccini dichiarando che ad Hong Kong ci sono stati 7 nuovi casi tutti importati e completamente vaccinati. Heather Parisi, la critica asprissima sulla campagna vaccinale e i vaccini (Getty Images)Il suo Tweet accusatorio sul governo di Hong Kong ha fatto parlare molti dei suoi fan, la showgirl ha dichiarato che 7 nuovi casi di Covid19 sono stati importati, sono risultati anche vaccinati. Continua dichiarando che gli unici a credere che i vaccinati non si contagino sono Draghi, Pinocchio e i fanatici del GreenPass, la showgirl si ... Leggi su ck12 (Di domenica 8 agosto 2021), parla didichiarando che ad Hong Kong ci sono stati 7 nuovi casi tutti importati e completamente vaccinati., laasprissima sulla campagna vaccinale e i(Getty Images)Il suo Tweet accusatorio sul governo di Hong Kong ha fatto parlare molti dei suoi fan, la showgirl ha dichiarato che 7 nuovi casi di Covid19 sono stati importati, sono risultati anche vaccinati. Continua dichiarando che gli unici a credere che i vaccinati non si contagino sono Draghi, Pinocchio e i fanatici del GreenPass, la showgirl si ...

