Crisi Barcellona, i gioielli in svendita: qualche nome buono per il Milan? (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo Messi, il Barcellona sarà costretto a ridimensionare la rosa causa Crisi economica. C'è qualche occasione di mercato per il Milan? Leggi su pianetamilan (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo Messi, ilsarà costretto a ridimensionare la rosa causaeconomica. C'èoccasione di mercato per il

Advertising

PianetaMilan : Crisi #Barcellona, i gioielli in svendita: qualche nome buono per il #Milan? - CalcioPillole : Viaggio nella crisi del #Barça: dal triplete di Luis #Enrique, un viaggio nella crisi blugrana che ha portato all'a… - MangioBiscottii : @Beate721 Ragazzi, ma fino a 2 anni fa qualcuno sapeva che il Barcellona fosse in una crisi economica così disastro… - ciro_blunotte : Sarà un grande calciatore.. Ma come si permette di dire volevo rimanere... NO TU NON SEI VOLUTO RIMANERE TE NE SEI… - Leo______25 : @92Costantino 1/2 anni fa non avrebbe rinnovato perché c'era Bartomeu che tra l'altro è il responsabile della crisi nera del Barcellona -