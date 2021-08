WhatsApp, foto e video scompaiono dopo la visione. Ecco come funziona "View Once" (Di sabato 7 agosto 2021) Mark Zuckerberg, a capo di Facebook azienda madre di WhatsApp , aveva pre-annunciato a giugno l'arrivo di una nuova funzionalità per la chat di messaggistica. E ora, è arrivata via Twitter la conferma... Leggi su feedpress.me (Di sabato 7 agosto 2021) Mark Zuckerberg, a capo di Facebook azienda madre di, aveva pre-annunciato a giugno l'arrivo di una nuovalità per la chat di messaggistica. E ora, è arrivata via Twitter la conferma...

Advertising

lovsutommo : vorrei cambiare foto profilo su WhatsApp ma mi sto preoccupando di quello che potrebbe pensare la gente quindi non la cambio ???? - GhianiRaul : RT @Florigius1: La mia foto profilo di WhatsApp ?? Ricordo di averla scattata pensando a una persona speciale Questa luce negli occhi è… - interclubpavia : #InterClub Stagione 21/22 ?? speriamo di tornare alla normale vita di Club pre-Covid. Nella foto il nuovo welcome ki… - DonadioRoberta : 4 mesi che mio cugino non c'è più, oggi è anche il suo onomastico e Whatsapp lo ha rimosso dal gruppo di famiglia e… - Pikachu53421509 : Tim bucin private Wallpaper hp foto doi, wallpaper WhatsApp foto doi, layar kunci foto doi. -