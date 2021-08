E’ morto Micha van Hoecke | coreografo di fama mondiale

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 7 agosto 2021) Il ballerino,e regista belgavan, tra i protagonisti didel ‘teatro di danza’, èquesta sera all’età di 77 anni all’ospedale di Massa in seguito ad un tumore che gli era stato diagnosticato alcuni mesi fa. L’annuncio della scomparsa è stato dato all’Adnkronos dalla moglie, la ballerina giapponese Miki Matsuse. Il grandeamava l’Italia e da oltre trent’anni aveva stabilito la sua residenza a Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Tra i vari incarichi in Italia,vonè ...