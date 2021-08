Peschiera Borromeo: dopo il lungo stop, tornano gli operai per la posa delle barriere fonoassorbenti (Di venerdì 6 agosto 2021) Riparte il cantiere sulla Paullese, interrotto a fine marzo quando gli addetti avevano tranciato dei cavi elettrici interrati non segnalati sulla cartografia, causando anche un blackout temporaneo lungo via Liberazione Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 6 agosto 2021) Riparte il cantiere sulla Paullese, interrotto a fine marzo quando gli addetti avevano tranciato dei cavi elettrici interrati non segnalati sulla cartografia, causando anche un blackout temporaneovia Liberazione

Gazzettadmilano : E-Vai car sharing dal 1 settembre a Peschiera Borromeo. - andrea_gibelli : Partirà il 1° settembre a Peschiera Borromeo il servizio di #carsharing elettrico E-Vai, società del Gruppo FNM. Il… - mauriziozanoni : Acquisizioni aziendali: il controllo di Tucano Urbano, realtà leader nel settore dell'abbigliamento e degli accesso… - kookiesbean : comunque porca troia il mio album di alexa era a peschiera borromeo tipo ieri,, can you please move? daiiiiiii

Peschiera Borromeo (MI), arriva il servizio di car sharing E - Vai Da settembre 5 auto elettriche a disposizione di Comune e cittadini (mi - lorenteggio.com) Peschiera Borromeo (MI), 5 agosto 2021 " Partirà mercoledì 1 settembre a Peschiera Borromeo il servizio di car sharing elettrico E - Vai, un innovativo modello di car sharing che prevede l'utilizzo di ...

