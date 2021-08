Meteo 6 agosto: breve tregua dall’estremo caldo al Sud (Di venerdì 6 agosto 2021) Meteo 6 agosto soleggiato al Nord, con brevi acquazzoni nel pomeriggio sulle Alpi orientali. Al Centro-Sud tempo sereno ma un po’ meno caldo rispetto ai giorni scorsi grazie all’afflusso di venti più freschi di Maestrale. L’Italia nella giornata di donami, 6 agosto, risulterà prevalentemente soleggiata, solo alcuni settori potranno essere colpiti da un cielo nuvoloso. Nel pomeriggio nubi più intense prevarranno sulle zone montuose, ma senza precipitazioni degne di nota, salvo brevi e occasionali tra le Dolomiti, il Cadore e la Carnia. In particolare le zone del Sud e Sicilia saranno colpite da un ... Leggi su ck12 (Di venerdì 6 agosto 2021)soleggiato al Nord, con brevi acquazzoni nel pomeriggio sulle Alpi orientali. Al Centro-Sud tempo sereno ma un po’ menorispetto ai giorni scorsi grazie all’afflusso di venti più freschi di Maestrale. L’Italia nella giornata di donami, 6, risulterà prevalentemente soleggiata, solo alcuni settori potranno essere colpiti da un cielo nuvoloso. Nel pomeriggio nubi più intense prevarranno sulle zone montuose, ma senza precipitazioni degne di nota, salvo brevi e occasionali tra le Dolomiti, il Cadore e la Carnia. In particolare le zone del Sud e Sicilia saranno colpite da un ...

Advertising

DPCgov : ?? Giovedì #5agosto ???? #AllertaARANCIONE in Lombardia e provincia autonoma di Bolzano. ???? #allertaGIALLA in sei regi… - ESA_Italia : Le Perseidi stanno per fare ritorno nei nostri cieli notturni. Il picco quest'anno è il 12/13 agosto - guardate in… - ComuneMI : ??Per domani, mercoledì 4 agosto, alle 12 ? è stata emanata un'allerta #meteo gialla per rischio idrogeologico e per… - bizcommunityit : Meteo Sicilia, anche agosto sarà rovente: ecco cosa dicono le mappe climatiche - infoitinterno : Meteo | Previsioni per giovedì 5 agosto -