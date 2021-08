Auto elettriche - Diess critica la rete di ricarica Ionity sullAutobrennero

(Di venerdì 6 agosto 2021) Le infrastrutture disono uno dei fattori principali per accelerare la transizione verso la mobilità elettrica. Le Casemobilistiche ne sono più che consapevoli, visto anche l'impegno finanziario necessario per adeguarsi ai diktat europei e i continui inviti rivolti alle istituzioni per agevolare gli investimenti per la realizzazione di unacapillare. L'attenzione sul tema infrastrutturale è massima, e lo dimostra anche l'ultimo intervento social di Herbert, amministratore delegato del gruppo Volkswagen e, in tale veste, tra i principali fri della svolta elettrica: con un post ...

Se si vuole davvero sostenere in maniera adeguata la diffusione delle auto elettriche è necessario rendere più capillare l'infrastruttura di rifornimento di energia. Più capillare ma anche molto più ...