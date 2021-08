Muore causa covid nonostante la doppia dose di Sputnik | il dramma di un imprenditore marchigiano

(Di giovedì 5 agosto 2021) E’ morto a 71 anni,lavaccinazione, l’Fiorino Gregori. Fatale, per lui, la variante Delta: dopo la scoperta della positività, il ricovero in terapia intensiva e la morte – giunta due giorni fa. Era stato vaccinato con lo, ricevuto in Russia, a Mosca. Vaccino che non è riuscito a coprirlo L'articolo NewNotizie.it.

E' morto a 71 anni, nonostante la doppia vaccinazione, l'imprenditore marchigiano Fiorino Gregori. Fatale, per lui, la variante Delta: dopo la scoperta della positività, il ricovero in terapia intensiva e la morte – giunta due giorni fa. Era stato vaccinato con lo Sputnik, ricevuto in Russia, a Mosca. Vaccino che non è riuscito a coprirlo dalla variante Delta del Covid-19.