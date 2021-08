Landi Renzo completa l’acquisizione del 49% di Metatron (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Landi Renzo, leader mondiale nei componenti e sistemi di mobilità a gas naturale, LNG, GPL e idrogeno, ha completato l’acquisizione del 49% del capitale sociale di Metatron, società con sede a Castel Maggiore (BO), leader internazionale nelle soluzioni per combustibili alternativi in ambito Mid&Heavy Duty. La società è stata venduta da Italy Technology Group attuale socio di maggioranza di Metatron. Tale acquisizione fa parte di un’operazione più ampia, finalizzata a rilevare anche il restante 51% del capitale sociale di Metatron da ITG e dagli altri soci ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) –, leader mondiale nei componenti e sistemi di mobilità a gas naturale, LNG, GPL e idrogeno, hatodel 49% del capitale sociale di, società con sede a Castel Maggiore (BO), leader internazionale nelle soluzioni per combustibili alternativi in ambito Mid&Heavy Duty. La società è stata venduta da Italy Technology Group attuale socio di maggioranza di. Tale acquisizione fa parte di un’operazione più ampia, finalizzata a rilevare anche il restante 51% del capitale sociale dida ITG e dagli altri soci ...

