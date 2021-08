Covid, anche Toscana e Marche in rosso nella mappa Ecdc (Di giovedì 5 agosto 2021) Salgono a quattro le regioni italiane rosse nelle mappe dell' Ecdc , il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: oltre alla Sicilia e alla Sardegna , tornate rosse la scorsa ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Salgono a quattro le regioni italiane rosse nelle mappe dell', il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: oltre alla Sicilia e alla Sardegna , tornate rosse la scorsa ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche Covid, anche la Toscana e le Marche in rosso nelle mappe dell'Ecdc Oltre alla Sicilia e alla Sardegna, tornate rosse la scorsa settimana, nell'ultimo aggiornamento si aggiungono anche la Toscana e le Marche. Quasi tutta Italia è ormai in giallo, mentre restano verdi ...

Covid, anche la Toscana e le Marche in rosso nelle mappe dell'Ecdc Rai News Coronavirus e pseudo politica: "Ti vaccini? Sei fuori da Forza Nuova" Con sprezzo del pericolo per sé e per gli altri, perché non sono bastate 128.136 vittime e 4 milioni e 370 mila contagiati per capire, ma soprattutto perché credere e obbedire per alcuni viene sempre ...

Covid, anche Toscana e Marche in rosso nella mappa Ecdc Bruxelles, 5 agosto 2021 - Salgono a quattro le regioni italiane rosse nelle mappe dell' Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: oltre alla Sicilia e alla Sardegna, t ...

