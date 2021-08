Tokyo 2020 | sesta medaglia d' oro nel ciclismo | inseguimento a squadre

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Oro all'Italia nelsu pista,. Il team azzurro composto da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonatham Milan è partito un po' in affanno ma poi ha chiuso ...

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Tokyo2020, 29 nuovi contagi covid legati ai Giochi. - gianrollandi : RT @LaStampa: Tokyo 2020: l’Italia è oro nell’inseguimento su pista -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Corriere della Sera

Si continua a 'volare' sulla pista dello stadio olimpico di. Nella finale dei 400 ostacoli femminile, l'americana Sydney McLaughlin ha vinto l'oro, centrando il nuovo record del mondo in ...Oro all'Italia nel ciclismo su pista, inseguimento a squadre. Il team azzurro composto da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonatham Milan è partito un po' in affanno ma poi ha chiuso ...Il campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020, è stato il secondo italiano, dopo Filippo Tortu, a infrangere la barriera dei 10 secondi sui 100 metri piani (9?95). Inoltre l’atleta è stato il primo ...TOKYO (GIAPPONE) – Sesta medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro dell’inseguimento maschile nel ciclismo su pista, composto da Simone Consonni, Filippo Ganna, ...