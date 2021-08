Somiglianza tra Jessica Mascheroni di Temptation Island 9 e Giada Giovanelli (Di mercoledì 4 agosto 2021) Quello della Somiglianza è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Jessica ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi:...

Advertising

IsaeChia : Somiglianza tra Jessica Mascheroni di #TemptationIsland 9 e Giada Giovanelli - folkweII : RT @_allthelove_: @flowyrus @CYNM00N_ @folkweII noto una somiglianza tra il cane di liam e la faccia di iuia - _allthelove_ : @flowyrus @CYNM00N_ @folkweII noto una somiglianza tra il cane di liam e la faccia di iuia - maumou72 : @Paolopillsfory1 Non scherziamo dai. È stato Steven, per fortuna, a volerlo tenere per 1 anno imponendo la sopporta… - aleemojserpente : @HONEVUS L’incredibile somiglianza tra Sangiovanni e Madame -