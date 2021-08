Malore Eriksen | l’arbitro di Danimarca-Finlandia | “Kjaer e i medici veri eroi Mi era già capitato con un collega”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Anthony Taylor arbitro di, la gara di Euro 2020 deldi Christianparla alla BBC Sport dei i minuti che sono trascorsi dopo ilal centrocampista dell’Inter e degli attimi concitati per salvargli la vita. Queste le sue parole: “Quanto successo ti fa capire quanto possa essere preziosa la vita. Ero a dieci metri di distanza, guardandolo direttamente. Non c’era nessuno vicino a lui. Ho potuto vedere chiaramente che c’era qualcosa che seriamente non andava. Ho visto qualcuno subire un arresto cardiaco. Quando arbitravo Burnley-Newcastle. Uno dei miei colleghi, Eddie ...

Advertising

andreastoolbox : Eriksen, il malore durante Danimarca Finlandia raccontato dall'arbitro Taylor | Sky Sport - sportli26181512 : Eriksen, il malore durante Danimarca-Finlandia raccontato dall'arbitro Taylor: Anthony Taylor, l'arbitro di Danimar… - SkySport : Eriksen, il malore durante Danimarca-Finlandia raccontato dall'arbitro Taylor #SkySport #Eriksen - infoitsport : Arbitro Taylor racconta malore Eriksen: “Mi era già capitato con un collega…” - MilanLiveIT : L’arbitro #Taylor è tornato sulla gara #DanimarcaFinlandia definendo #Kjaer il vero eroe che ha salvato la vita ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Malore Eriksen

Commenta per primo Intervistato dalla BBC , l'arbitro inglese Anthony Taylor è tornato a parlare delaccusato in campo dal calciatore dell'Inter Christiandurante la partita Danimarca - Finlandia, da lui diretta. 'Quanto successo ti fa capire quanto possa essere preziosa la vita. Ero a ...Ha definito Kjaer il vero eroe che ha evitato il peggio per il compagno colpito da unIndimenticabili le tristi immagini che hanno riguardato Christiandurante la gara di apertura ...Christian Eriksen è tornato ad Appiano Gentile e ha salutato i compagni di squadra. Il centrocampista danese è reduce dal malore in occasione di Euro 2021, la fase di recupero continua con fiducia. C’ ...Christian Eriksen si è presentato al Suning Training Centre di Appiano Gentile questa mattina ed è apparso in ottime condizioni psico-fisiche.