Eutanasia legale: firma anche Vasco Rossi. La sua 'Vivere' è diventata colonna sonora della campagna referendaria (Di mercoledì 4 agosto 2021) Perché come si può leggere sul www.Eutanasialegale.it : chi chiede l'Eutanasia vuole soltanto morire con dignità , il riconoscimento di un diritto umano.

SirDistruggere : La regione Abruzzo intervista la Brigliadori per uno spot pro vaccinazione. La Brigliadori. Per lo spot sul gayprid… - fattoquotidiano : Eutanasia legale, raccolte oltre 320mila firme per il referendum. Aderiscono anche i sindaci di 78 città - fattoquotidiano : Eutanasia legale, la raccolta firme a favore del referendum raggiunge le 250mila firme. Cappato: “Straordinaria par… - MrgShoenique : RT @SirDistruggere: La regione Abruzzo intervista la Brigliadori per uno spot pro vaccinazione. La Brigliadori. Per lo spot sul gaypride è… - padanianb : RT @_DAGOSPIA_: VASCO ROSSI FIRMA PER IL REFERENDUM DEI RADICALI SULL’EUTANASIA LEGALE. IL 'BLASCO' HA SPIEGATO... -