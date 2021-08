Il sogno di avere ferie illimitate (Di martedì 3 agosto 2021) Mettere in pausa le attività lavorative quando e per quanto vogliamo: in due parole, ferie illimitate. Per coloro che considerano la libertà in cima alle proprie priorità anche nel contesto professionale è difficile pensare a qualcosa di più appetibile. Le motivazioni per prendersi una pausa possono essere diverse e non includono necessariamente una vacanza. Capita a tutti noi di avvertire non farcela più, di essere esausti, di dover scendere da quella giostra vorticante che può diventare il lavoro. Leggi su vanityfair (Di martedì 3 agosto 2021) Mettere in pausa le attività lavorative quando e per quanto vogliamo: in due parole, ferie illimitate. Per coloro che considerano la libertà in cima alle proprie priorità anche nel contesto professionale è difficile pensare a qualcosa di più appetibile. Le motivazioni per prendersi una pausa possono essere diverse e non includono necessariamente una vacanza. Capita a tutti noi di avvertire non farcela più, di essere esausti, di dover scendere da quella giostra vorticante che può diventare il lavoro.

Advertising

angelomangiante : #Jacobs OROOOOOOOOOOOOO nei #100m in 9.80 e ci regala il sogno di avere il più veloce europeo di sempre nei 100mt.… - dchinellato : Onesto Mike Tobey, il centro della Slovenia nato e cresciuto negli USA: “Onestamente non sapevo nemmeno dove fosse… - santinilore79 : @cris_nerazzurro Che spettacolo???? il mio sogno avere una cantina così Temperatura? - drak3en : @lnteritus non aveva senso quel sogno ma andavo a vedere sfigati cantare e mi mangiavo una piadina con formaggio e… - Vynzz7 : un uomo sogna quello che non può avere per questo non sogno mai niente -

Ultime Notizie dalla rete : sogno avere Tocca a noi italiani essere all'altezza di Jacobs e Tamberi. Lo sport insegna ... ha trovato un leader (anzi tanti, da Sirigu a Vialli, in ruoli diversi), ha avuto un sogno, lo ha ... Con quella limpidezza sfacciata che solo lo sport sa avere. Questa è l'Italia che vogliamo. Questi ...

Schwazer: 'Voglio gareggiare, non decide la Iaaf. E la Wada rispetti la sentenza' Adesso sogno di fare questa benedetta gara'. 'Sono pronto personalmente a fare ricorso, ma la questione è se anche le istituzioni italiane lo sono. Devo avere al mio fianco anche Coni e Fidal - ...

Il sogno di avere ferie illimitate Vanity Fair Italia Pellegatti: "Bisogna avere fiducia nella storia e nell'orgoglio di Paolo Maldini" Intervenuto sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato delle strategie di mercato del Milan. Queste le sue parole: “A chi mi dice di essere preoccupato per questo Milan gli dico ...

Sono un ottantenne e ancora sogno la mia maturità A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...

... ha trovato un leader (anzi tanti, da Sirigu a Vialli, in ruoli diversi), ha avuto un, lo ha ... Con quella limpidezza sfacciata che solo lo sport sa. Questa è l'Italia che vogliamo. Questi ...Adessodi fare questa benedetta gara'. 'Sono pronto personalmente a fare ricorso, ma la questione è se anche le istituzioni italiane lo sono. Devoal mio fianco anche Coni e Fidal - ...Intervenuto sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato delle strategie di mercato del Milan. Queste le sue parole: “A chi mi dice di essere preoccupato per questo Milan gli dico ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...