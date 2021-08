Gigi D’Alessio diventa padre per la quinta volta: la nuova compagna Denise Esposito è incinta. E la Tantagelo “non sta a guardare”… (Di martedì 3 agosto 2021) Con una mossa a sorpresa, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sbancano il gossip con un doppio scoop che finalmente spariglia i giochi della piatta cronaca rosa estiva del 2021. Nessun ritorno di fiamma tra i due, sia chiaro, ma un intreccio di notizie destinato a diventare un nuovo capitolo della lunga saga amorosa (e non) che li lega da anni. A sparare la doppietta esclusiva è il settimanale Chi, con una prima pagina bollente: mentre la Tatangelo esce finalmente allo scoperto con il nuovo fidanzato, rivela che D’Alessio si appresta a diventare papà per la quinta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Con una mossa a sorpresa, Anna Tatangelo esbancano il gossip con un doppio scoop che finalmente spariglia i giochi della piatta cronaca rosa estiva del 2021. Nessun ritorno di fiamma tra i due, sia chiaro, ma un intreccio di notizie destinato are un nuovo capitolo della lunga saga amorosa (e non) che li lega da anni. A sparare la doppietta esclusiva è il settimanale Chi, con una prima pagina bollente: mentre la Tatangelo esce finalmente allo scoperto con il nuovo fidanzato, rivela chesi appresta are papà per la...

Advertising

zingarella_a : Pensando a come dire a mamma di Gigi D’Alessio presto papà di un figlio la cui madre non sarà Anna Tatangelo: il di… - FQMagazineit : Gigi D’Alessio diventa padre per la quinta volta: la nuova compagna Denise Esposito è incinta. E la Tantagelo “non… - iolanda_pitti : RT @leggoit: Gigi D'Alessio, diventa padre per la quinta volta: la fidanzata Denise è incinta - leggoit : Gigi D'Alessio, diventa padre per la quinta volta: la fidanzata Denise è incinta - ninakreuz : Non so se sono più sconvolta dal fatto che Gigi D’Alessio stia per avere un altro figlio a più di 50 anni con una r… -