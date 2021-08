Tunisia: Ghannouchi lascia l'ospedale militare (Di lunedì 2 agosto 2021) Ha lasciato l'ospedale militare di Tunisi dove era stato portato nella notte in seguito al peggioramento del suo stato di salute, Rached Ghannouchi, presidente del parlamento e leader del partito ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) Hato l'di Tunisi dove era stato portato nella notte in seguito al peggioramento del suo stato di salute, Rached, presidente del parlamento e leader del partito ...

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia Ghannouchi Tunisia: Ghannouchi lascia l'ospedale militare Lo rende noto la radio locale Mosaique Fm, aggiungendo che Ghannouchi, 80 anni, è stato dimesso dopo aver effettuato una serie di controlli medici, senza specificare altri dettagli. Il leader storico ...

Tunisia: Saied, 'colpiremo chi vuol ripetere scenario 2011' La Tunisia e l'Unione Europea, in particolare l'Italia, sono sulla stessa barca e tutti ne risentiranno, ha affermato Ghannouchi, se la democrazia non verrà ripristinata al più presto in Tunisia. ...

Tunisia: Ghannouchi lascia l'ospedale militare - Africa Agenzia ANSA Tunisia: Ghannouchi lascia l'ospedale militare (ANSA) - TUNISI, 02 AGO - Ha lasciato l'ospedale militare di Tunisi dove era stato portato nella notte in seguito al peggioramento del suo stato di salute, Rached Ghannouchi, presidente del parlamento ...

Tunisia: il leader di Ennhadha ricoverato all’ospedale militare Rached Ghannouchi, presidente del parlamento e leader storico del partito islamico Ennhadha, è il principale danneggiato dalle decisioni del presidente Saied di sospendere il Parlamento ...

