Sinistra all’ultima spiaggia: a Torino in campo il cantante dei Righeira di “Vamos a la playa” (video) (Di lunedì 2 agosto 2021) Il cantautore italiano Stefano Righi conosciuto come Johnson Righeira dell’omonimo duo musicale autore negli anni ‘80 di canzoni ancora oggi ‘cult’ come ‘Vamos a la playa’ e ‘L’estate sta finendo’ si candida consigliere comunale di Torino con la Sinistra. Il suo nome comparirà nella lista civica ‘Torino Città Futura’ che insieme al Partito Comunista sostiene il candidato sindaco Giusi Greta Di Cristina, una delle due donne in corsa per la Sala Rossa insieme a Valentina Sganga di M5S. Torino, i Righeira dalla spiaggia alla ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 agosto 2021) Il cantautore italiano Stefano Righi conosciuto come Johnsondell’omonimo duo musicale autore negli anni ‘80 di canzoni ancora oggi ‘cult’ come ‘a la’ e ‘L’estate sta finendo’ si candida consigliere comunale dicon la. Il suo nome comparirà nella lista civica ‘Città Futura’ che insieme al Partito Comunista sostiene il candidato sindaco Giusi Greta Di Cristina, una delle due donne in corsa per la Sala Rossa insieme a Valentina Sganga di M5S., idallaalla ...

