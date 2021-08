Roma | Xhaka sempre più difficile Ma c' è l' alternativa con Koopmeiners

(Di domenica 1 agosto 2021), 1 agosto 2021 - La strada per arrivare a Granitè diventata incredibilmente: quello che sarebbe dovuto essere il grande colpo del mercato dellasi è trasformato nell'...

, 1 agosto 2021 - La strada per arrivare a Granitè diventata incredibilmente difficile: quello che sarebbe dovuto essere il grande colpo del mercato dellasi è trasformato nell'......di rinnovo del contratto da parte dell'Arsenal nei confronti di Granit, il centrocampista oggi è sceso in campo nell'amichevole contro il Chelsea. Lo svizzero, seguito a lungo dallama ora ...Il tecnico dell’Arsenal, dopo l’amichevole contro il Chelsea, ha parlato di Granit Xhaka e del mercato Intervistato da TalkSport dopo l’amichevole tra Arsenal e Chelsea il tecnico dei Gunners, Mikel A ...Roma, 1 agosto 2021- La strada per arrivare a Granit Xhaka è diventata incredibilmente difficile: quello che sarebbe dovuto essere il grande colpo del mercato della Roma si è trasformato nell'obiettiv ...