Pallamano, Olimpiadi Tokyo: la strada per l'oro inizia dai quarti di finale (Di domenica 1 agosto 2021) Si è completata quest'oggi la fase a gironi del torneo olimpico di Pallamano maschile, che ha delineato le otto migliori formazioni ammesse ai quarti di finale, dove inizierà il cammino che porta alla medaglia d'oro. Tante le sorprese sin qui, dove alcune big non hanno convinto più di tanto, mentre altre outsider si stanno facendo strada. Tutte e quattro le sfide si svolgeranno dopodomani (3 agosto), ad iniziare dalle ore 2.30, quando la Francia di Nikola Karabatic affronterà il sorprendete Bahrein, squadra che con una difesa aggressiva ha messo in difficoltà tutte le migliori, mentre alle 6.15 sarà la ...

