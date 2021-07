Orgoglio basket e storico bronzo di Irma Testa | l’Italia conquista 4 medaglie

Leggi su bergamonews

(Di sabato 31 luglio 2021) “Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano” cantava Antonello Venditti. Versi che potrebbero esser utilizzato per descrivere l’impresa della Nazionale Italiana di, 17 anni dopo di nuovo ai quarti di finale del torneo olimpico. Dopo aver centrato al fotofinish il pass per Tokyo 2020, i ragazzi di Meo Sacchetti hanno saputo alzare ulteriormente il tiro superando un girone difficile e lanciandosi lungo la strada che conduce alle. Decisiva è stata la vittoria con la Nigeria nell’ultimo match della fase a gironi, un successo particolarmente sudato per Nico Mannion e compagni che hanno dovuto recuperare un passivo di otto ...